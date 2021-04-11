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"صندوق العشوائيات" يكشف المراحل القادمة من التطوير العمراني

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن هناك خمسة مراحل لتطوير منطقة روضة السيدة زينب، يتم تنفيذها على مراحل.

وأضاف خالد صديق خلال برنامج «صالة التحرير» التي تقدمه عزة مصطفى على قناة « صدى البلد»، إن تطوير عشوائيات منطقة السيدة زينب، سيتم على خمسة مراحل وسيتم الانتهاء منها خلال عام ونصف على الأكثر، لافتا إلى أنها تهدف في المقام الأول إلى الاهتمام بالبشر قبل الحجر.

وأوضح خالد صديق، إن خطة التطوير لن تشمل المناطق الغير آمنة فقط، بل سيمتد أيضا للعمارات الآمنة، وستمتد لسور مجرى العيون والسيالة، والمناطق المحيطة بالسيدة زينب ولمساعدة 800 أسرة، وتوفير حياة كريمة لقاطني هذه المناطق للتأثير الإيجابي على طموح الأجيال الجديدة من سكان المكان.

وأكد صيدق إن مبادرة «طلباتك أوامر»، سيتم تنفيذها على غرار مبادرة «اكتشف نفسك»، التي تم تنفيذها بحي الأسمرات، حيث سيتم تنفيذ 5 مشروعات خلال الفترة المقبلة داخل المنطقة كي تتحول منطقة روضة السيدة إلى مجتمع كامل، وعلى مدار السنوات القليلة القادمة سيتم رؤية مجتمع كامل تغير 180 درجة.


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