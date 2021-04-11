9 توصيات لترشيد الإنفاق وتحصيل مستحقات الدولة.. تعرف عليها (انفوجراف)

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 2020.



وقدمت لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور فخري الفقي، فى تقريرها 9 توصيات برلمانية فى مجال ترشيد الإنفاق وتحصيل مستحقات الدولة وتنمية الموارد وتحقيق الرقابة الفعالة.



وترصد "الفجر" من خلال انفوجراف هذه التوصيات وجاءت كالأتي:



1- إعادة النظر فى هيكل اختصاصات الجهات الداخلة فى الموازنة للدولة.



2- دمج بعض الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة.



3- إعادة صياغة الاختصاصات التى تقوم بها بعض الوزارات بما يحقق لها الريادة.



4- الاعتماد على المراكز والمعاهد الحكومية التى تباشر أنشطة بحثية.



5- إعادة النظر فى مدى الحاجة إلى الحاق ممثلى الوزارات فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج.



6- إعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر.



7- الاستعانة بالخبراء والمستشارين فى أضيق الحدود.



8- أن يكون هناك تطبيق فعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه إهدار المال العام.



9- خفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال.