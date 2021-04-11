9 توصيات لترشيد الإنفاق وتحصيل مستحقات الدولة.. تعرف عليها (انفوجراف)

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9 توصيات لترشيد الإنفاق وتحصيل مستحقات الدولة.. تعرف عليها (انفوجراف)
الأحد 11/أبريل/2021 - 07:14 م
دينا عبدالستار
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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 2020.
وقدمت لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور فخري الفقي، فى تقريرها 9 توصيات برلمانية فى مجال ترشيد الإنفاق وتحصيل مستحقات الدولة وتنمية الموارد وتحقيق الرقابة الفعالة.
وترصد "الفجر" من خلال انفوجراف هذه التوصيات وجاءت كالأتي:
1- إعادة النظر فى هيكل اختصاصات الجهات الداخلة فى الموازنة للدولة.
2- دمج بعض الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة.
3- إعادة صياغة الاختصاصات التى تقوم بها بعض الوزارات بما يحقق لها الريادة.
4- الاعتماد على المراكز والمعاهد الحكومية التى تباشر أنشطة بحثية.
5- إعادة النظر فى مدى الحاجة إلى الحاق ممثلى الوزارات فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج.
6- إعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر.
7- الاستعانة بالخبراء والمستشارين فى أضيق الحدود.
8- أن يكون هناك تطبيق فعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه إهدار المال العام.
9- خفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال.
وقدمت لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور فخري الفقي، فى تقريرها 9 توصيات برلمانية فى مجال ترشيد الإنفاق وتحصيل مستحقات الدولة وتنمية الموارد وتحقيق الرقابة الفعالة.
وترصد "الفجر" من خلال انفوجراف هذه التوصيات وجاءت كالأتي:
1- إعادة النظر فى هيكل اختصاصات الجهات الداخلة فى الموازنة للدولة.
2- دمج بعض الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة.
3- إعادة صياغة الاختصاصات التى تقوم بها بعض الوزارات بما يحقق لها الريادة.
4- الاعتماد على المراكز والمعاهد الحكومية التى تباشر أنشطة بحثية.
5- إعادة النظر فى مدى الحاجة إلى الحاق ممثلى الوزارات فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج.
6- إعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر.
7- الاستعانة بالخبراء والمستشارين فى أضيق الحدود.
8- أن يكون هناك تطبيق فعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه إهدار المال العام.
9- خفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال.
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