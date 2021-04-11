السيسي يكلف الحكومة بوضع مخطط شامل للدلتا الجديدة بشبكة طرق ومرافق

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات الخاصة بالمشروع القومى "الدلتا الجديدة"، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من مسئولى الوزارات والجهات المعنية.



وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يُعد واحدًا من أهم المشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مؤخرًا، حيث أن هذا المشروع يستهدف إقامة وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتميز بنظم إدارية حديثة، تضم مجمعات صناعية تعتمد على الإنتاج الزراعى.



وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن مشروع "الدلتا الجديدة" يضم نحو مليون فدان بمنطقة محور روض الفرج الضبعة، تُعد من أفضل المناطق الجاهزة للاستصلاح على مستوى الجمهورية، وهو ما يتطلب سرعة وضع مخطط شامل لتلك المنطقة، على أن تخدمها شبكة متكاملة من الطرق والمرافق، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس فى هذا الصدد.



وخلال الاجتماع، أشار وزير الزراعة إلى أن الدولة تستهدف من خلال تنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة" زراعة مساحات من الأراضى الصالحة للزراعة، اعتمادا على مصادر مياه الرى الجوفية، إلى جانب مياه الصرف الزراعى المعالج من غرب الدلتا، وذلك تحقيقًا للأمن الغذائى لمواجهة تحديات الزيادة السكانية، وتقليل فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية خاصة فى ظل ما أظهرته جائحة كورونا، وتعويضًا لما فقد من أراض زراعية خصبة بالوادى والدلتا جراء البناء عليها.



وأضاف وزير الزراعة أن مشروع "الدلتا الجديدة" سيسهم فى جذب اكبر عدد ممكن من السكان، وتخفيف التكدس السكانى فى محافظات الدلتا والوادى، إلى جانب توفيره للعديد من الفرص الاستثمارية الاضافية، ومنها ما يتعلق بمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، وكذا إنشاء مجمعات صناعية ومراكز لتجميع الألبان، وغيرها من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى، وهو ما سيتيح العديد من فرص العمل المباشرة للأنشطة الزراعية وغير المباشرة للأنشطة المرتبطة بها.



وأوضح وزير الزراعة أن مشروع "الدلتا الجديدة" سيعتمد فى تنفيذه على تطبيق تقنيات الزراعة الحديثة، بما يعظم من كفاءة استخدام المياه والتربة، ويدعم استراتيجية مصر نحو زيادة الإنتاج الزراعى، مشيرًا إلى عدد من المزايا النسبية التى تتمتع بها منطقة مشروع الدلتا الجديدة، مستعرضًا سيناريوهات التراكيب المحصولية المقترح زراعتها فى هذه المنطقة.



من جانبه، استعرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المكونات الأساسية والإجراءات المتخذة لتنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة"، من حيث تحديد الأراضى المخطط استصلاحها وتقسيماتها، والجهود المبذولة فى هذا الصدد.