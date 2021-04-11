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"مكافحة كورونا": متخوفون من زيادة أعداد المصابين في رمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العليمة لمكافحة كورونا، إن الفيروس ينشط في التجمعات، وشهر رمضان يمتاز بالتجمعات في الإطار والسحور، ولهذا هناك تخوف من زيادة الانتشار كورونا خلال شهر رمضان.

وتابع خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد،: "احنا متخوفين جدًا من رمضان بسبب الزحام الشديد المتواجد في الشارع"، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، لأنها طوق النجاة من هذا الفيروس.

وأشار إلى أن مصر كانت من أحسن الدول في التعامل مع أزمة كورونا خلال الفترة السابقة، والتخلص من هذا الوباء يكون من خلال اللقاحات او ظهور دواء، ولكن إلى الآن لم يظهر دواء لفيروس كورونا.

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