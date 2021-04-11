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"مكافحة كورونا" تكشف آخر التطورات الصحية لوائل الإبراشي وخالد النبوي

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العليمة لمكافحة كورونا، إنه لم يتم رصد أي أثار جانبية للقاح أسترازينكا، مشيرًا إلى أنه حصل على اللقاح وفي أول يوم ارتفعت درجة حرارته وألم بسيط وتكسير في الجسم، ولكن من خلال المسكنات البسيطة أستطاع أن يقوم بعمله، ويشعر الآن بنوع من الأمان.

وتابع "حسني"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الحصول على الجرعة الاولى من لقاح أسترازينكا لا يعطي الأمان الكامل، ولابد من الحرص على الحصول على الجرعة الثانية

ولفت إلى أن الإعلامي وائل للإبراشي تماثل للشفاء وقريبًا سيظهر على التلفزيون، أما الفنان خالد النبوي فبإذن الله سيتماثل للشفاء خلال أيام.

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