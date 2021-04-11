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رسمياً.. مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لحسم لقب دوري 99
الأحد 11/أبريل/2021 - 07:24 م
محمد جمال ومحمد زكي
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حددت
إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 20
ابريل الحالي موعدا للمباراة الفاصلة بين فريقي الأهلي والزمالك بملعب السكة
الحديد لتحديد بطل الجمهورية لمواليد 99 .
وكان
الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر استكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 1999 و 2001
في مرحلتها الثانية من دور واحد مع قرار استئناف بطولات الناشئين أول ابريل الحالي
تماشيا مع قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء مع إقامة مباراة فاصلة في حالة تساوي
فريقين في عدد النقاط .
يذكر أن الأهلي كان قد تغلب على الزمالك اليوم بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.
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