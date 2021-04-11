Advertisements

رسمياً.. مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لحسم لقب دوري 99

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:24 م
بوابة الفجر
محمد جمال ومحمد زكي
Advertisements

حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 20 ابريل الحالي موعدا للمباراة الفاصلة بين فريقي الأهلي والزمالك بملعب السكة الحديد لتحديد بطل الجمهورية لمواليد 99 .


وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر استكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 1999 و 2001 في مرحلتها الثانية من دور واحد مع قرار استئناف بطولات الناشئين أول ابريل الحالي تماشيا مع قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء مع إقامة مباراة فاصلة في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط .


يذكر أن الأهلي كان قد تغلب على الزمالك اليوم بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.

أخبار تهمك

موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 21 ساعة

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

اتحاد الكرة لـ"الفجر الرياضي": الأهلي هو بطل دوري 99 والمواجهات المباشرة هى الفيصل

منذ أقل من ساعتين

غيابات بالجملة عن الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ميسي يتصدر.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ 34 دقيقة

عاجل .. الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن فيصل بن سعود

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه بتنفيذ المشروع القومي لتصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تعليق قوي من كلوب قبل مواجهة ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ يوم

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

خاص- اتحاد الكرة يحسم الجدل حول بطل الجمهورية 99 بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

"خنقتها وهي بتلعب".. أول صور من مسرح جريمة قتل طفلة على يد والدتها بأوسيم

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

موسيماني يحدد صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

05:24 م

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

12:04 م

خاص- اتحاد الكرة يحسم الجدل حول بطل الجمهورية 99 بين الأهلي والزمالك

05:12 م

عاجل.. السيسي يوجه بتنفيذ المشروع القومي لتصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي

05:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»