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مكتبة الإسكندرية تعلن مواعيد جديدة خلال شهر رمضان المبارك
الأحد 11/أبريل/2021 - 07:29 م
دينا حسن- محمد رجب
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أعلنت مكتبة الإسكندرية عن أنها ستستقبل زوارها خلال شهر رمضان يوميًا من يوم الأحد حتى الخميس من الساعة ١٠:٠٠ صباحًا حتى الساعة ١:٠٠ ظهرًا، وستغلق المكتبة يومي الجمعة والسبت.
وأعلنت دار الإفتاء المصرية عن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجريًا،وذلك خلال عقد مؤتمرًا بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر في مدينة نصر، وفق ضوابط إقامة المؤتمرات التى أعلنتها لجنة إدارة أزمة كورونا.
وأعلنت دار الإفتاء المصرية عن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجريًا،وذلك خلال عقد مؤتمرًا بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر في مدينة نصر، وفق ضوابط إقامة المؤتمرات التى أعلنتها لجنة إدارة أزمة كورونا.
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