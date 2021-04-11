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فيديو.. رامز جلال يطرح برومو برنامج "رامز عقله طار"

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طرحت شبكة قنوات "mbc مصر " برمو برنامج "رامز عقله طار" المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2021.

في سياق متصل، كان قد كشف الفنان ومقدم برامج المقالب رامز جلال عن اسم برنامجه في رمضان والذي يعد مفاجأة للجمهور وهو "رامز عقله طار" وأعلن ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "جلال قائلا: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر 🤲
( #رامز_عقله_طار ) على MBC مصر ان شاء الله رمضان ٢٠٢١".

يذكر أن رامز جلال قد العام الماضي برنامج "رامز مجنون رسمي والذي حقق نجاحا كبيرا، واستضاف عدد من نجوم الفن والرياضة من خلاله.
فيديو.. رامز جلال يطرح برومو برنامج "رامز عقله طار"
فيديو.. رامز جلال يطرح برومو برنامج "رامز عقله طار"

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