وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يهنئ محافظ البحر الأحمر وشعب المحافظة بشهر رمضان المعظم

هنأ القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، قائلًا "يطيب لي أن أبعث لحضراتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب الكنيسة الكاثوليكية بمحافظة البحر الأحمر، بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعادة الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم بالخير واليمن والبركات".



كما هنأ يؤانس، اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، اللواء محمد البنداري سكرتير عام المحافظة واللواء عاطف وجدى سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة الغردقة، وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



وقدم وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، خالص التهنئة لأهالي البحر الأحمر، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الحبيبة باليمن والخير والبركات وأن يحفظ مصر وينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار، وأن يرفع الوباء عن مصرنا الحبيبة وعن الإنسانية جميعًا.