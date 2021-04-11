أحمد موسي يهنىء الرئيس السيسي والمصريين بحلول شهر رمضان .. فيديو



قال الإعلامي أحمد موسى، إن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بحسب ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.



وحرص أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة « صدى البلد»، على توجيه التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ولكافة مؤسسات الدولة، وجميع أهالي شهداء الوطن، ولكل بطل يكافح للحفاظ على حقوق مصر سواء المائية أو على الحدود، وجموع الشعب المصري قائلا:" رمضان جانا.. رمضان كريم".



وقال أحمد موسى، إن شهر رمضان سيشهد عرض 27 مسلسل تليفزيوني، بإنتاج ضخم، من ضمنها مسلسلات تستعرض أحداث حقيقة مثل مسلسل الاختيار، والقاهرة كابول، والتي تتحدث عن الإرهاب والتطرف.



