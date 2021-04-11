4 نجوم خارج الأهلي نهاية الموسم بأمر موسيماني

أبلغ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجنة التخطيط بالنادي الأحمر برئاسة محسن صالح موقفه من رحيل عدد من اللاعبين في نهاية الموسم الحالي.





وأكد موسيماني للجنة التخطيط موافقته لرحيل الرباعي أليو ديانج ووالتر بواليا من المحترفين الأجانب من أجل إفساح المجال للتعاقد مع محترفين آخرين.





كما أخطر موسيماني لجنة التخطيط بالنادي الأهلي موافقته على رحيل محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات عن النادي الأحمر بسبب أزمات كهربا المتكررة وتراجع مستوى الشحات في الموسم الحالي.





ويستعد الأهلي لمواجهة النصر يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.