وزيرة الصحة تناشد أهالي الصعيد أهمية التسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا



وزيرة الصحة: مضاعفة أعداد مراكز تلقي اللقاح بمحافظات الصعيد الفترة المقبلة





وزيرة الصحة توجه الشكر للأطقم الطبية بمستشفيات محافظة سوهاج لجهودهم المبذولة في خدمة المرضى



محافظ سوهاج يوجه الشكر للدكتورة هالة زايد.. ويؤكد: طفرة كبيرة في الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة







ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين بمحافظات الصعيد خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بأهمية التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مشيرة إلى مضاعفة أعداد مراكز تلقي اللقاح بمحافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة، في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين







جاء ذلك خلال تفقدها مستشفى حميات سوهاج، مساء اليوم الأحد، يرافقها اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، والدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وعددًا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، في إطار جولتها الميدانية لمتابعة سير العمل بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا.





وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أقسام المستشفى المختلفة للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، كما تأكدت من توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.





وأضاف أن الوزيرة راجعت نسب الإشغال بالمستشفى، ومعدل الشفاء، والحالة الصحية للمرضى، حيث يضم المستشفى 22 سرير رعاية مركزة، و76 سرير داخلي، كما راجعت الحد الاستراتيجي ب "تانك" الأكسجين الطبي بالمستشفى والذي تبلغ سعته 6 آلاف و700 لتر، بالإضافة إلى توفر 120 أسطوانة أكسجين.





وتابع أن الوزيرة أشارت إلى إمداد محافظات الصعيد خلال الفترة الماضية ب 200 سرير، لزيادة الطاقة الاستيعابية بالمستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا المستجد، بما يضمن استمرارية العمل في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.





وأكد أن الوزيرة شددت على ضرورة استمرار تقديم خدمات العلاج الطبيعي لمرضى فيروس كورونا المستجد بجميع المستشفيات وفقًا لبروتوكولات العلاج في هذا الشأن، مما يساهم في تقليل مضاعفات المرض وسرعة تحسن حالتهم الصحية.







وأشار إلى أن الوزيرة توجهت بالشكر لجميع الأطقم الطبية بجميع مستشفيات محافظة سوهاج، لجهودهم المبذولة وحرصهم على تقديم الخدمة الطبية للمرضى خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.





وذكر أن الوزيرة توجهت خلال جولتها بالشكر للواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لمتابعته الحثيثة لتنفيذ خطة الوزارة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وكذلك متابعة العمل بمشروعات التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمنشآت الطبية بمحافظة سوهاج.







ومن جانبه تقدم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بالشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لجهودها المبذولة في توفير أفضل سبل الرعاية الطبية للمرضى بالمسشتفيات، مؤكدًا أن محافظة سوهاج تشهد طفرة كبيرة في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنظومة الصحية.







يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدأت زيارتها الميدانية اليوم لعدد من محافظات الصعيد بتفقد عدد من المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا بمحافظة قنا للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بخطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية.