نجم آرسنال يصدم لايبزيج

نجم آرسنال يصدم لايبزيج
كشفت تقارير صحفية بريطانية عن موافقة الإنجليزي الشاب فلوريان بالوجون نجم آرسنال الإنجليزي على تجديد عقده مع الجانرز في الفترة المقبلة.
وأفادت
صحيفة الجارديان البريطانية بأن بالوجون الذي ينتهي عقده الحالي في الصيف المقبل
وافق على توقيع عقد جديد طويل الأجل.
وأكدت
الصحيفة البريطانية أن بالوجون الذي يُتوقع له مستقبل كبير كان قد إرتبط بالانضمام
إلى لايبزيج الألماني ولكن أرسنال نجح في الاتفاق معه، ومن المتوقع أن يتم
الإعلان عن ذلك بشكل رسمي يوم الأربعاء.
وأشارت
الصحيفة البريطانية إلى أن النجم الإنجليزي البالغ من العمر 19 عاما شارك في 5
مباريات مع المدفعجية في الموسم الحالي، سجل خلالها هدفين وصنع هدف آخر.
ولفتت
الصحيفة البريطانية أن بالوجون صاحب الأصل النيجيري ولد في الولايات المتحدة
الأمريكية ويمتلك جنسيتها بالإضافة إلى الجنسية الإنجليزية.