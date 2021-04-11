Advertisements

نجم آرسنال يصدم لايبزيج

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن موافقة الإنجليزي الشاب فلوريان بالوجون نجم آرسنال الإنجليزي على تجديد عقده مع الجانرز في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة الجارديان البريطانية بأن بالوجون الذي ينتهي عقده الحالي في الصيف المقبل وافق على توقيع عقد جديد طويل الأجل.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن بالوجون الذي يُتوقع له مستقبل كبير كان قد إرتبط بالانضمام إلى لايبزيج الألماني ولكن أرسنال نجح في الاتفاق معه، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي يوم الأربعاء.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن النجم الإنجليزي البالغ من العمر 19 عاما شارك في 5 مباريات مع المدفعجية في الموسم الحالي، سجل خلالها هدفين وصنع هدف آخر.

ولفتت الصحيفة البريطانية أن بالوجون صاحب الأصل النيجيري ولد في الولايات المتحدة الأمريكية ويمتلك جنسيتها بالإضافة إلى الجنسية الإنجليزية.

أخبار تهمك

خاص- اتحاد الكرة يحسم الجدل حول بطل الجمهورية 99 بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

رسمياً.. مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لحسم لقب دوري 99

منذ أقل من نصف ساعة

تعليق قوي من كلوب قبل مواجهة ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ يوم

"خنقتها وهي بتلعب".. أول صور من مسرح جريمة قتل طفلة على يد والدتها بأوسيم

منذ ساعة و نصف

موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

غيابات بالجملة عن الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري

منذ ساعتين و 48 دقيقة

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل .. الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن فيصل بن سعود

منذ أقل من ساعتين

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 21 ساعة

ميسي يتصدر.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يحدد صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 16 دقيقة

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه بتنفيذ المشروع القومي لتصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

اتحاد الكرة لـ"الفجر الرياضي": الأهلي هو بطل دوري 99 والمواجهات المباشرة هى الفيصل

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

05:24 م

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

12:04 م

خاص- اتحاد الكرة يحسم الجدل حول بطل الجمهورية 99 بين الأهلي والزمالك

05:12 م

عاجل.. السيسي يوجه بتنفيذ المشروع القومي لتصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي

05:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»