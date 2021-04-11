نجم آرسنال يصدم لايبزيج

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن موافقة الإنجليزي الشاب فلوريان بالوجون نجم آرسنال الإنجليزي على تجديد عقده مع الجانرز في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة الجارديان البريطانية بأن بالوجون الذي ينتهي عقده الحالي في الصيف المقبل وافق على توقيع عقد جديد طويل الأجل.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن بالوجون الذي يُتوقع له مستقبل كبير كان قد إرتبط بالانضمام إلى لايبزيج الألماني ولكن أرسنال نجح في الاتفاق معه، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي يوم الأربعاء.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن النجم الإنجليزي البالغ من العمر 19 عاما شارك في 5 مباريات مع المدفعجية في الموسم الحالي، سجل خلالها هدفين وصنع هدف آخر.

ولفتت الصحيفة البريطانية أن بالوجون صاحب الأصل النيجيري ولد في الولايات المتحدة الأمريكية ويمتلك جنسيتها بالإضافة إلى الجنسية الإنجليزية.