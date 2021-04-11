Advertisements

المحكمة العليا: لم يرد إلينا ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
Advertisements
 صدر عن المحكمة العليا اليوم التصريح التالي:
الحمدُلله وحدهَ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فبناءً على ما أعلنته المحكمة العليا بشأن ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ؛ فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة، وللأسباب التي أشارت إليها المحكمة في إعلانها؛ ستعقد ـ إن شاء الله تعالى ـ جلسة مساء يوم غدٍ الاثنين، وتصدر قراراً بهذا الشأن، وسيتم إعلانه حسب المتبع.
والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أخبار تهمك

غيابات بالجملة عن الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري

منذ ساعتين و 46 دقيقة

ميسي يتصدر.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ 43 دقيقة

تعليق قوي من كلوب قبل مواجهة ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

رسمياً.. مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لحسم لقب دوري 99

منذ ثلث ساعة

موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن فيصل بن سعود

منذ ساعة و نصف

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه بتنفيذ المشروع القومي لتصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ يوم

"خنقتها وهي بتلعب".. أول صور من مسرح جريمة قتل طفلة على يد والدتها بأوسيم

منذ ساعة و نصف

موسيماني يحدد صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 14 دقيقة

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

اتحاد الكرة لـ"الفجر الرياضي": الأهلي هو بطل دوري 99 والمواجهات المباشرة هى الفيصل

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

خاص- اتحاد الكرة يحسم الجدل حول بطل الجمهورية 99 بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

05:24 م

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

12:04 م

خاص- اتحاد الكرة يحسم الجدل حول بطل الجمهورية 99 بين الأهلي والزمالك

05:12 م

عاجل.. السيسي يوجه بتنفيذ المشروع القومي لتصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي

05:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»