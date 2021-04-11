سمية الخشاب تهنئ جمهورها بمناسبة حلول شهر رمضان

حرصت الفنانة سمية الخشاب على تهنئة جمهورها ومتابعيها في العالم العربى بحلول شهر رمضان الكريم، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".



وشاركت سمية جمهورها بصورة لها وهي ممسكة بفانوس رمضان، أثناء كواليس تصويرها مسلسل "موسى"، وعلقت عليها قائلة: "حلاوتهم بتقولكم رمضان كريم، وكل سنة وأنتم طيبين".



وتدور أحداث المسلسل في أجواء صعيدية، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم محمد رمضان، سمية الخشاب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وسيد رجب، وصبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.



