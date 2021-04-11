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السيسي يتبادل التهنئة مع الملوك والرؤساء بمناسبة شهر رمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأعرب الرئيس في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق أمنياته بحلول الشهر الكريم، داعيا الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى جميع شعوب الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقال الرئيس السيسي إن حلول الشهر الفضيل يحمل في طياته هذا العام معنى خاصا في ظل التحديات الكثيرة التي يشهدها العالم اليوم، ما يحثنا على أن نستحضر قيمه النبيلة التي تدعو إلى التضامن والتآخي والتعاون من أجل تلبية تطلعات الأمة إلى عالم أكثر صحة وسلامة وازدهارا ولتحقيق ما نطمح إليه من مستقبل أفضل وغد مشرق.

كما بعث الرئيس ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر في الخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نصها: "الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج أنه لمن دواعي سروري أن أتوجه إليكم بأصدق التهاني وخالص التمنيات القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيا الله تعالى أن يعيده عليكم وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والسعادة وأن يحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء، وأتمنى لكم كل النجاح والتوفيق ولمصرنا العزيزة المزيد من التقدم والازدهار، وكل عام وأنتم بخير، رمضان كريم".

وتلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بحلول الشهر المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام الرقي والرخاء.

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