عاجل| إنفجار خط الغاز بمساكن أبو الوفا في أكتوبر

شهدت منطقة مساكن أبو الوفا بمدينة 6 أكتوبر، مساء اليوم الأحد، حالة من الفزع والذعر بين الأهالي إثر انفجار خط الغاز المغذي للمنطقة.



تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من مسؤول إدارة شرطة النجدة بوجود تسرب غاز بمدخل مساكن أبو الوفا، بمدينة 6 أكتوبر.



ودفع مدير الإدارة بسيارتي إطفاء وخزان مياه استراتيجي تحت إشراف اللواء هاني محمد نائب المدير.



كما انتقل مسؤولو شركة الغاز لغلق المحبس الرئيسي، وسط تواجد مكثف لرجال الشرطة الذين فرضوا كردونا أمنيا للحفاظ على سلامة الجميع.