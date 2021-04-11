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وزيرة الصحة تكشف حقيقة دخول مصر الموجة الثالثة لكورونا (فيديو)

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حقيقة دخول مصر في الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.

وقالت "هالة" في تصريحات خاصة لفضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد خلال تفقدها لمستشفيات حميات سوهاج: " مقدرش أقول أنها موجة ثالثة ولكن هناك معطيات خاصة مع دخول شهر رمضان الذي شهد العام الماضي بداية الزيادة الكبيرة في الموجة الأولى، ويليها فترة أعياد عيد القيامة".

وأضافت "خلال فترة الأعياد والمناسبات والتي تشهد تجمعات أسرية بنخاف من التجمعات، عندنا توقع أن احتمال يكون فيه زيادات في أعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة".

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