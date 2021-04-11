مانشستر يونايتد يخطف فوز صعب من توتنهام في الدوري الإنجليزي

حقق نادي مانشستر يونايتد فوز صعب ومثُير على مضيفه توتنهام بنتيجة3-1، اليوم الأحد، في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.





رفع يونايتد رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني، بفارق 11 نقطة خلف جاره المتصدر مانشستر سيتي، وتتبقى لمانشستر يونايتد مباراة مؤجلة.





وتجمد رصيد توتنهام عند 49 نقطة في المركز السابع.





وأنهى توتنهام الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الكوري الجنوبي سون هيونع مين.





ورد مانشستر يونايتد في الشوط الثاني بثلاثة أهداف، سجلها فريدريكو رودريعيز سانتوس، وإدينسون كافاني، وجرينوود، في الدقائق 57 و79، والسادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.





ورفع وست هام رصيده إلى 55 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط خلف ليستر سيتي، الذي مني بالهزيمة الثانية توالياً.



