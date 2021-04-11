"مشروعات البرلمان" توافق على اتفاقية مع ألمانيا لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة

شهدت اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اليوم الأحد، الموافقة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23 12 2020 و24 12 2020.



ويهدف مشروع الشراكة إلى توفير فرص عمل تحفيزًا لنمو الشركات المصرية والإفريقية والأوروبية في مصر، وذلك من خلال توفير فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات.



من جانبه أكد النائب محمد كمال مرعي، أن اللجنة توافق علي هذه المنحة، وتكلف وزارتي التجارة والصناعة والتعاون الدولي، بأن تعرضا علي اللجنة البرنامج التفصيلي لهذا المشروع قبل الصرف، بحيث يتم توضيح أوجه الاستفادة من المنحة وأوجه صرفها، وفي أي قطاع وآلية الصرف، لضمان الاستفادة من المنحة.



وطلب رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، من وزارتي التعاون الدولي والصناعة، توضيح المناطق التي سيتم التدريب فيها والمستفيدين من التدريب.

