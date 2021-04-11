وزيرة الصحة: انضمام 4 محافظات بالصعيد لمنظومة التأمين الصحي الشامل نهاية 2021

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه مع نهاية العام الحالي سينضم 4 محافظات من الصعيد إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.



وأضافت "هالة" في تصريحات خاصة لفضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد خلال تفقدها لمستشفيات حميات سوهاج: "تفقدت مستشفى حميات سوهاج لمتابعة آخر المستجدات والتجهيزات والاطمئنان على حالات كورونا بالمحافظة، ولسة هنروح مستشفى سوهاج التعليمي والعام".



وتابعت "هذه الزيارة من أجل الاطمئنان على حالات الكورونا ومتابعة مدى جدية الأطقم الطبية وتدريبهم، وما وجدناه شيء مطمئن يؤكد على جاهزة واستعدادها للانضمام لمنظمة التأمين الصحي الشامل".

