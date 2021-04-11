أحمد موسى عن زيارة الرئيس التونسي لمصر: "عامله صدمة لأعداء الوطن" (فيديو)



وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الزيارة كان لها صدى كبير في العالمين العربي والإسلامي.



وأوضح أن الزيارة كانت حفلة وشهدت إقامة حفل فني وزيارة الرئيس التونسي لمشيخة الأزهر وجامع الأزهر وكاتدرائية العباسية كما حرص الرئيس قيس سعيد على التجول في منطقة الحسين وخان الخليلي وهو ما أثبت حفاوة الاستقبال المصرية رسميا وشعبيا.



وأشار موسى إلى أن الزيارة سيكون لها تأثير كبير خاصة في ظل التقارب في الرؤى بين البلدين والزعيمين في مختلف القضايا الإقليمية والملفات المشتركة كما تم إعلان هذا العام عاما لتقارب الثقافي المصري التونسي.



وأوضح موسى أنه قام بزيارة تونس أكثر من 20 مرة مشيرا إلى أن الشعب التونسي يحب مصر ودائما ما نرى الاهتمام بكل ما هو مصري وحب للفن المصري.



وأكمل موسى أن الرئيس التونسي بعث بعدة رسائل خلال الزيارة ولم يترك فرصة إلا وشدد على أهمية مصر ودورها في المنطقة وكانت زيارته لضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رسالة مهمة فضلا عن زيارة لقبر الرئيس الراحل أنور السادات وقبر الجندي المجهول.



قال الإعلامي أحمد موسى إن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لمصر والتي تمتد لمدة 3 أيام مهمة وتسببت في صدمة للإخوان الإرهابيين.