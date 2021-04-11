Advertisements

أحمد موسى عن زيارة الرئيس التونسي لمصر: "عامله صدمة لأعداء الوطن" (فيديو)

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى إن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لمصر والتي تمتد لمدة 3 أيام مهمة وتسببت في صدمة للإخوان الإرهابيين.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الزيارة كان لها صدى كبير في العالمين العربي والإسلامي.

وأوضح أن الزيارة كانت حفلة وشهدت إقامة حفل فني وزيارة الرئيس التونسي لمشيخة الأزهر وجامع الأزهر وكاتدرائية العباسية كما حرص الرئيس قيس سعيد على التجول في منطقة الحسين وخان الخليلي وهو ما أثبت حفاوة الاستقبال المصرية رسميا وشعبيا.

وأشار موسى إلى أن الزيارة سيكون لها تأثير كبير خاصة في ظل التقارب في الرؤى بين البلدين والزعيمين في مختلف القضايا الإقليمية والملفات المشتركة كما تم إعلان هذا العام عاما لتقارب الثقافي المصري التونسي.

وأوضح موسى أنه قام بزيارة تونس أكثر من 20 مرة مشيرا إلى أن الشعب التونسي يحب مصر ودائما ما نرى الاهتمام بكل ما هو مصري وحب للفن المصري.

وأكمل موسى أن الرئيس التونسي بعث بعدة رسائل خلال الزيارة ولم يترك فرصة إلا وشدد على أهمية مصر ودورها في المنطقة وكانت زيارته لضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رسالة مهمة فضلا عن زيارة لقبر الرئيس الراحل أنور السادات وقبر الجندي المجهول.

أخبار تهمك

خاص.. كارتيرون يقرر تصعيد نبيه وعلاء للفريق الأول بالزمالك

منذ 35 دقيقة

4 نجوم خارج الأهلي نهاية الموسم بأمر موسيماني

منذ ساعة و نصف

خاص- اتحاد الكرة يحسم الجدل حول بطل الجمهورية 99 بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة الصحة تكشف حقيقة دخول مصر الموجة الثالثة لكورونا (فيديو)

منذ ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ يوم

تعليق قوي من كلوب قبل مواجهة ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| إنفجار خط الغاز بمساكن أبو الوفا في أكتوبر

منذ ساعة

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بتنفيذ المشروع القومي لتصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي

منذ حوالي 4 ساعات

مجلس الأهلي يعلن 6 قرارات جديدة

منذ ساعة و 10 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل| إنفجار خط الغاز بمساكن أبو الوفا في أكتوبر

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

08:18 م

4 نجوم خارج الأهلي نهاية الموسم بأمر موسيماني

07:34 م

مجلس الأهلي يعلن 6 قرارات جديدة

07:55 م

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

05:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»