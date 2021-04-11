Advertisements

شاهد.. هالة زايد في رسالة طمأنة لأهالي الصعيد: "متخافوش..اللقاح آمن"

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:14 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مناشدة إلى أهالي الصعيد بخصوص لقاح فيروس كورونا.

وقالت "هالة" في تصريحات خاصة لفضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد خلال تفقدها لمستشفيات حميات سوهاج إن هناك تطوير شامل لجميع مستشفيات الصعيد لاستقبال حالات كورونا.

وأضافت "سنقوم غدًا بافتتاح مركز لتلقي تطعيم كورونا ليتم مضاعفة المراكز في الصعيد، وأقول لأهالي الصعيد اللقاح آمن أرجو أن أهلنا ميخافوش من اللقاح لأنه لا يوجد إقبال على تلقي اللقاح".

أخبار تهمك

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 22 ساعة

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. كارتيرون يقرر تصعيد نبيه وعلاء للفريق الأول بالزمالك

منذ 35 دقيقة

عاجل| إنفجار خط الغاز بمساكن أبو الوفا في أكتوبر

منذ ساعة

تعليق قوي من كلوب قبل مواجهة ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

وزيرة الصحة تكشف حقيقة دخول مصر الموجة الثالثة لكورونا (فيديو)

منذ ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ يوم

4 نجوم خارج الأهلي نهاية الموسم بأمر موسيماني

منذ ساعة و نصف

خاص- اتحاد الكرة يحسم الجدل حول بطل الجمهورية 99 بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بتنفيذ المشروع القومي لتصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مجلس الأهلي يعلن 6 قرارات جديدة

منذ ساعة و 10 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل| إنفجار خط الغاز بمساكن أبو الوفا في أكتوبر

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

08:18 م

4 نجوم خارج الأهلي نهاية الموسم بأمر موسيماني

07:34 م

مجلس الأهلي يعلن 6 قرارات جديدة

07:55 م

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

05:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»