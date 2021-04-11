شاهد.. هالة زايد في رسالة طمأنة لأهالي الصعيد: "متخافوش..اللقاح آمن"

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مناشدة إلى أهالي الصعيد بخصوص لقاح فيروس كورونا.



وقالت "هالة" في تصريحات خاصة لفضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد خلال تفقدها لمستشفيات حميات سوهاج إن هناك تطوير شامل لجميع مستشفيات الصعيد لاستقبال حالات كورونا.



وأضافت "سنقوم غدًا بافتتاح مركز لتلقي تطعيم كورونا ليتم مضاعفة المراكز في الصعيد، وأقول لأهالي الصعيد اللقاح آمن أرجو أن أهلنا ميخافوش من اللقاح لأنه لا يوجد إقبال على تلقي اللقاح".



