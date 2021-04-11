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استشاري نفسي: محمد رمضان حافظ للقرآن ونموذج للشباب

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الدكتور وليد هندي، استشاري الصحية النفسية، على قيام الفنان محمد رمضان بإثارة مواقع التواصل الاجتماعي بالقاء بعض الدولارات في المياه.

وقال "هندي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد،: "أنا على مقربة بطبيعية محمد رمضان وطبيعة وضعه الأسري والتعليمي والاجتماعي...محمد على المستوى الشخصي حنين جدًا، وحافظ للقرآن الكريم، ودارس فلسفة وهو نموذج للشباب من الناحية الانسانية".

وتابع أن "رمضان" كان مكافحًا وكان يجتهد بصورة كبيرة لحصول على دور صغير، وعندما قام الله بالتعويض عليه من الناحية الفنية، اتجه للجوء لبعض السلوكيات لتعويض النفسي عن فترات الحرمان التي كان يعيشها قبل أن يشتهر، ولذلك يقوم بالتصوير امام بعض السيارات الجديدة أو الطائرات لكي يقول:" انا موجود"

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