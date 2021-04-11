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رئيس مؤسسة أبناء المغرب بمصر: اكتشفت ثروة في القاهرة تهدر يوميًا (فيديو)

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتورة سميرة العشيرى، رئيس مجلس مؤسسة أبناء المغرب بمصر، إنها قامت بزيارة احدى القرى المصرية وتحدثت مع الاهالي عن التنمية الريفية، وعن الثقافة المغربية.

وتابعت "العشيري"، هاتفية مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، انها قامت بإعداد جولة في هذه القرية فوجدت نبات يسمى بالخرشوف، وهو نبات يعد مع اللحوم في المغرب، ويعتبر ثروة على حد تعبيرها.

وتابعت " لقيت أكوام من هذا الشعب بيأكلوه للمواشي، احنا لقينة ثروة في مصر، وقمنا بتعليم الفتيات بكيفية تنظيف هذا النبات تمهيدًا لتصديرها إلى المغرب"

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