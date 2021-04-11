Advertisements

مسلسلات رمضان 2021 | مواعيد مسلسل "إللي مالوش كبير" للنجمة ياسمين عبدالعزيز

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:20 م
مسلسلات رمضان 2021- إللي مالوش كبير
مسلسلات رمضان 2021- إللي مالوش كبير
Advertisements

مسلسلات رمضان 2021 .. توجد العديد من الأعمال التي تحظى ببحث كبير من قبل الجماهير المتعطشة للدراما المصرية وللموسم الرمضاني، بعد إعلان الثلاثاء المقبل أول أيام رمضان.

مسلسلات رمضان 2021 إللي مالوش كبير

ويبحث الكثيرون عن مواعيد عرض مسلسل "إللي مالوش كبير" للنجمة ياسمين عبدالعزيز وبمشاركة زوجها أحمد العوضي، إلى جانب القنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021 

ويعتبر مسلسل "إللي مالوش كبير" والذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2021 أول تعاون بين أحمد العوضي وزوجته ياسمين عبدالعزيز.

موعد عرض مسلسلات رمضان 2021 والقنوات

ومن المقرر أن يتم بدء عرض مسلسلات رمضان 2021 يوم الثلاثاء أول أيام الشهر الطيب المبارك، كما سيعرض مسلسل "إللي مالوش كبير" في أول الأيام عبر "سي بي سي".

مسلسل إللي مالوش كبير على سي بي سي

وتمتلك قناة سي بي سي مجموعة من مسلسلات رمضان 2021 ومن بينها مسلسل "إللي مالوش كبير" والتي تحصل على حقوق وملكية بث مسلسل للنجمة ياسمين عبدالعزيز للمرة الثالثة.

مسلسلات رمضان 2021 ومواعيد عرض "إللي مالوش كبير" للعوضي

وتقوم ببطولة مسلسل "إللي مالوش كبير" النجمة ياسمين عبدالعزيز ويشاركها أحمد العوضي، الذي يكونان ثنائيا متوقع أن يكون مهما في مسلسلات رمضان 2021.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 مسلسلات رمضان 2021 على سي بي سي مسلسلات رمضان 1442 مسلسلات رمضان 2021 مسلسل اللي مالوش كبير ومواعيد العرض مسلسل إللي مالوش كبير رمضان 2021 إللي مالوش كبير رمضان 2021

أخبار تهمك

4 نجوم خارج الأهلي نهاية الموسم بأمر موسيماني

منذ ساعة و نصف

وزيرة الصحة تكشف حقيقة دخول مصر الموجة الثالثة لكورونا (فيديو)

منذ ساعة

تعليق قوي من كلوب قبل مواجهة ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

خاص.. كارتيرون يقرر تصعيد نبيه وعلاء للفريق الأول بالزمالك

منذ 35 دقيقة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ يوم

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 22 ساعة

خاص- اتحاد الكرة يحسم الجدل حول بطل الجمهورية 99 بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| إنفجار خط الغاز بمساكن أبو الوفا في أكتوبر

منذ ساعة

عاجل.. السيسي يوجه بتنفيذ المشروع القومي لتصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي

منذ حوالي 4 ساعات

مجلس الأهلي يعلن 6 قرارات جديدة

منذ ساعة و 10 دقيقة

موسيماني يحدد صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

أحمد العوضي يتصدر "ترند" جوجل بعد إعلانه الزواج من ياسمين عبدالعزيز

أحمد العوضي يشوق جمهوره لمسلسله الرمضاني "اللي مالوش كبير"

هكذا احتفل أحمد العوضي بعيد الحب مع ياسمين عبد العزيز

ننشر تفاصيل مسلسل ياسمين عبدالعزيز الجديد "اللي مالوش كبير" رمضان 2021

شاهد.. البوستر الرسمي لـ "اللي مالوش كبير" (صورة)

"إحنا لا نعرف إيرادات ولا دوبليرات".. بهذه الكلمات "العوضى" يروج لمسلسله الجديد "اللي مالوش كبير"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل| إنفجار خط الغاز بمساكن أبو الوفا في أكتوبر

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

08:18 م

4 نجوم خارج الأهلي نهاية الموسم بأمر موسيماني

07:34 م

مجلس الأهلي يعلن 6 قرارات جديدة

07:55 م

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

05:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»