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سيراميكا كليوباترا: آلام الخلفية سبب تغيير صالح جمعة أمام الانتاج الحربي

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، حجم الإصابة التي تعرض لها صالح جمعة لاعب وسط الفريق، خلال مواجهة فريقه اليوم أمام الانتاج الحربي.

وقال طبيب الفريق إن صالح جمعة اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، وطلب التغيير والخروج من الملعب، فقرر الجهازان الفني والطبي، خروج اللاعب حتى لا تتفاقم الإصابة.

وشدد فريد رضوان على أن تغيير اللاعب كان بسبب شكواه من الإصابة، وأنه سوف يخضع لآشعة على العضلة الخلفية غدا، لتحديد حجم الإصابة والبرنامج العلاجي والتأهيلي له، وكذلك مدة غيابه عن التدريبات الجماعية.

وأشار إلى أن عامر عامر حارس مرمى الفريق تعرض لكدمة قوية في العضلة الأمامية للقدم اليمنى.

وتعادل سيراميكا كليوباترا إيجابيا مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

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