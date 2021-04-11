Advertisements

باريس ترغب في "التهدئة" مع الجزائر

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:25 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون، إن باريس تريد "التهدئة" في العلاقات مع الجزائر رغم بعض التصريحات التي لا مبرر لها، وتأجيل زيارة رئيس الوزراء جان كاستيكس لها.

 

وصرح بون في برنامج "غران جوري" الذي يبث بالاشتراك بين إذاعة "إر تي إل" وصحيفة "لوفيغارو" وتلفزيون "إل سي أي"، بأن "هناك أحيانا تصريحات لا مبرر لها في العلاقات الفرنسية الجزائرية".

 

وكان وزير العمل الجزائري الهاشمي جعبوب قد وصف فرنسا الخميس بأنها "عدوتنا التقليدية والدائمة"، وتزامن ذلك مع إعلان إرجاء زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إلى الجزائر التي كانت مقررة الأحد.

 

واعتبر كليمون بون أن تصريحات الوزير الجزائري لا تستحق استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر، وأجاب عند سؤاله عن ذلك "لا أعتقد ذلك".

 

وأضاف: "يجب تهدئة كل ذلك.. أجرى وزير الخارجية جان إيف لودريان اتصالات في الأيام الأخيرة مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم".

 

ونفى بون وجود أي توتر بين فرنسا والجزائر حول زيارة كاستيكس التي ألغيت رسميا بداعي أزمة كورونا، لكن يقال إن ذلك سببه استياء الجزائريين من تقليص عدد الوفد الفرنسي.

 

وتابع وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية "إن عدم إمكان عقد هذا الاجتماع الرفيع المستوى بين الحكومتين لا يرتبط بالتوتر بين فرنسا والجزائر ولكن بالوضع الصحي الذي لم يسمح للحكومة الفرنسية بإرسال وفد كبير إلى الجزائر".

 

وشدد على أنه في خضم أزمة صحية "لا يمكن أن ننتظر تنقل السلطات الفرنسية كأن شيئا لم يحدث وبعدد كبير"، واعتبر أن ذلك لن يعكس "مسؤولية لناحية الصورة والمضمون".

 

وأوضح أنه "فضلنا بشكل مشترك تأجيل هذا الاجتماع الذي سيعقد في غضون بضعة أشهر".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

باريس الجزائر التهدئة

أخبار تهمك

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة الصحة تكشف حقيقة دخول مصر الموجة الثالثة لكورونا (فيديو)

منذ ساعة

مجلس الأهلي يعلن 6 قرارات جديدة

منذ ساعة و 9 دقيقة

خاص- اتحاد الكرة يحسم الجدل حول بطل الجمهورية 99 بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ يوم

خاص.. كارتيرون يقرر تصعيد نبيه وعلاء للفريق الأول بالزمالك

منذ 34 دقيقة

عاجل| إنفجار خط الغاز بمساكن أبو الوفا في أكتوبر

منذ ساعة

تعليق قوي من كلوب قبل مواجهة ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

4 نجوم خارج الأهلي نهاية الموسم بأمر موسيماني

منذ ساعة و نصف

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه بتنفيذ المشروع القومي لتصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية الفرنسي يستقبل "الجبير" في زيارة رسمية بباريس

من هو رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جان كاستكس؟

فرنسا تؤكد تأييدها فرض عقوبات أوروبية على تركيا

وزير الخارجية الفرنسي يتحدث عن إمكانية فرض عقوبات على تركيا

تفاصيل نشاط الرئيس السيسي لليوم الثاني في باريس

قمة ثنائية ومباحثات مثمرة.. ملخص زيارة السيسي لفرنسا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل| إنفجار خط الغاز بمساكن أبو الوفا في أكتوبر

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

08:18 م

4 نجوم خارج الأهلي نهاية الموسم بأمر موسيماني

07:34 م

مجلس الأهلي يعلن 6 قرارات جديدة

07:55 م

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

05:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»