آخر تطورات تجديد عقد إبراهيموفيتش مع ميلان

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آخر تطورات تجديد عقد إبراهيموفيتش مع ميلان
الأحد 11/أبريل/2021 - 08:30 م
ريهام عبد المحسن
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تحدث الإيطالي باولو مالديني المدير التقني لميلان الإيطالي عن آخر تطورات تجديد التعاقد مع نجم الفريق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.
وأفادت
تقارير صحفية عالمية بأن ميلان يعمل على تجديد عقد النجم السويدي لمدة موسم واحد
ليبقى لاعباً في صفوف الفريق الإيطالي حتى صيف 2022.
وعن
مستجدات المفاوضات حول تجديد عقد جيانلويجي دوناروما وإبراهيموفيتش، قال مالديني
في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس العالمية:"نحن قريبين جداً من تجديد عقد
إبراهيموفيتش ".
واختتم
مالديني تصريحاته قائلاً: "متبقي فقط بعض التفاصيل، هذا فقط ما يمكنني أن
أقوله في الوقت الحالي".
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