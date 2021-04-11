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آخر تطورات تجديد عقد إبراهيموفيتش مع ميلان

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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تحدث الإيطالي باولو مالديني المدير التقني لميلان الإيطالي عن آخر تطورات تجديد التعاقد مع نجم الفريق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وأفادت تقارير صحفية عالمية بأن ميلان يعمل على تجديد عقد النجم السويدي لمدة موسم واحد ليبقى لاعباً في صفوف الفريق الإيطالي حتى صيف 2022.

وعن مستجدات المفاوضات حول تجديد عقد جيانلويجي دوناروما وإبراهيموفيتش، قال مالديني في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس العالمية:"نحن قريبين جداً من تجديد عقد إبراهيموفيتش ".

واختتم مالديني تصريحاته قائلاً: "متبقي فقط بعض التفاصيل، هذا فقط ما يمكنني أن أقوله في الوقت الحالي".

 

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