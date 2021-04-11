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أبرزهم محمد هنيدي ودينا الشربيني.. تعرف على ضيوف برنامج "رامز مجنون رسمي"

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:56 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طرح الفنان رامز جلال عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك برومو برنامجه الجديد " رامز عقله طار"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

وظهر فى البرومو عدد كبير من الفنايين الذيت وقعوا ضحية لبرنامج رامز عقله طار هذا العام، ومنهم دينا الشربينى وسمية الخشاب وأحمد سعد ومحمد هنيدى وويزو وملك قورة، وجميلة عوض، ونسرين طافش، ورمضان صبحى، واسلام إبراهيم.

يذكر أن رامز جلال قد العام الماضي برنامج "رامز مجنون رسمي والذي حقق نجاحا كبيرا، واستضاف عدد من نجوم الفن والرياضة من خلاله.

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