خاص.. كارتيرون يقرر تصعيد نبيه وعلاء للفريق الأول بالزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تصعيد أوجه جديدة من قطاع الناشئين، تمهيداً لضمهم بقائمة الفريق الأول.

وعلم "الفجر الرياضي" أن كارتيرون قرر تصعيد يوسف أسامة نبيه وحمدي علاء ثنائي ناشئ الفريق، حيث يلعب الأول بمركز الجناح والمهاجم والثاني بوسط الملعب.

ويشارك ثنائي ناشئ الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق الأول غداً كأول مران لهم عقب تصعيدهم، حيث أشاد كارتيرون بإمكانيات الثنائي.

ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية غدا الاثنين استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور ال٣٢ من بطولة كأس مصر.