محافظ سوهاج: التشديد على الإجراءات الاحترازية بأماكن التجمعات خلال شهر رمضان (فيديو)

وجه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الشكر إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على جهودها في متابعة القطاع الصحي في سوهاج الذي شهد طفرة كبيرة خلال الأيام الماضية.



وقال "الفقي" في تصريحات خاصة على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد: "تم إدخال مستشفيات وتطويرها وهذا ما أعطى دفعة للقطاع الصحي في سوهاج".



وأكد أنه تم التشديد على أماكن التجمعات لتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان، كما أنه تم التشديد على منع إقامة الموائد، مستطردًا "عايزين الناس تأخذ بالها من الإجراءات الاحترازية لأن غالبًا التجمعات الخاصة بيكون فيها أعداد كبيرة".





