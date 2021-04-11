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السعودية والإمارت توفر 400 مليون دولار لتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي بالسودان

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
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أُعلن اليوم توفير (400) مليون دولار للسودان مقدمة من السعودية والإمارات لتوفير مدخلات الإنتاج الزراعى للموسمين الصيفي والشتوى لهذا العام.

وقال الأستاذ عبد اللطيف عثمان رئيس الجهاز الإستثماري للضمان الإجتماعي السوداني في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم، إن محفظة التمويل الزراعي وجدت إستجابة سريعة من مجموعات خارج السودان بإتفاقيات إطارية لتوفر المدخلات بأسعار المنشأة مما يقلل تكلفة الإنتاج.

وأضاف أن المحفظة هجين مابين رأسمال تجاري وإستثماري بتسهيلات مصرفية، وأن كل عملياتها تتم  تحت نظر الشركاء ولها لائحة وشروط دقيقة لتنفيذ عملياتها تراقبها جمعية عمومية ومجلس إدارة ولجنة تنفيذية لتوزيع موارد المحفظة.

 وأكد أن التعامل بالمحفظة يتم بالصيغ المصرفية العادية بالنسبة للتعامل الزراعي وعقود مضاربة لحفظ رؤوس الأموال وتأمين رأسمالها فى الداخل والخارج، لزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الإقتصاد .

وقال دكتور الطاهر حربى وزير الزراعة، إن محفظة التمويل الزراعي تعمل على توفير مدخلات الإنتاج الزراعي من البذور والأسمدة والتقاوى والمبيدات ومواد التعبئة (الخيش وبدائله).

كما تقوم بإدخال التقانات الحديثة للزراعة والتدريب المستمر للكادر العامل.

وجدد حرص المحفظة على توفير موارد مالية بالعملات المحلية والأجنبية لتمويل مدخلات الإنتاج الزراعى إتساقاً مع سياسات البرنامج الإقتصادي لحكومة الفترة الإنتقالية.

وأشار إلى أن تمويل المحفظة يشمل تمويل عيني ومادي قصير المدى فى فترة الموسم ، مؤكداً السعي لإتخاذ كافة الوسائل التي تضمن لإصحاب المحفظة عوائدهم وتسهيل الحصول على التمويل المناسب.

وأكد حربي في هذا الخصوص إهتمام المحفظة بصغار المزارعين بإعتبارهم الأساس في عمليات التنمية.  وشدد على أهمية إسترجاع مشاريع التنمية الريفية التي دمرها النظام البائد لحل مشكلة المزارعين.

وعبر عن شكره لجهود رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ودعمه للمنتجين بهدف زيادة الإنتاج والوصول إلى الإكتفاء الذاتي والتصنيع والتصدير للدول المجاورة للمساهمة الفاعلة في سد الفجوة الغذائية المتوقعة بالعالم.

وأوضح الأستاذ عبد الماجد خوجلي مدير عام البنك الزراعي، أن توزيع المدخلات يتم عبر (108) فرعاً للبنك الزراعي بالولايات كافة والبنوك الأخرى التى تشارك فى تمويل المحفظة.

وقال إن جملة المساحة الممولة تقدر بحوالى (10) ملايين فدان ،منها (9) مليون فدان مشاريع مطرية  ، وحوالي (775) ألف فدان في المشاريع المروية.

 وأوضح أن عملية إنتاج التقاوى تتم  بواسطة شركات محلية بتمويل من البنك الزراعي والبنوك المشاركة بهامش ربح ما بين (2 – 2.5) والذي تقدمه المصارف للقطاعين الزراعي والتجاري.

فيما أكد الأستاذ طه التاج ممثل إتحاد المصارف ، مشاركة (10) مصارف في المحفظة ، داعياً بقية المصارف للمشاركة فيها لإنجاح الموسم الزراعي لإعتماد الإقتصاد السوداني عليها ، كونه المشغل الأساسي للأسر فى الريف.

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