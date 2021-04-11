"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر والسودان أعلنتا بالأمس بشكل واضح رفضهما الكامل للمقترح الإثيوبي، حول تبادل البيانات فقط فيما يخص ملء سد النهضة الإثيوبي، مشيرًا إلى أن فكرة تبادل البيانات تهدف بإضاعة الوقت.



وتابع "غانم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاحد، أن مصر تريد الوصول لاتفاق شامل حول قعود ملء وتشغيل سد النهضة، ولكن هناك حالة من المماطلة والتهرب على مدى سنوات طويلة جدًا، معقبًا: " مصر أبدت قدر هائل من المرونة لتوقيع أتفاق، وقوبل بالتهرب المستمر من التوقيع للاتفاق".



ولفت إلى أن كل الأجهزة المعنية بهذا الملف تتابع السد وكافة التطورات الخاصة بها، لأن هذه الموضوع يمثل أهمية كبرى كدولة مصب، مضيفًا أن إثيوبيا تصدر العديد من التصريحات المتناقصة منها الحديث بأن الهدف من هذا السد هدفه توفير الكهرباء 60% من الشعب الإثيوبي، وفي نفس الوقت تتحدث على تصدير الكهرباء.

