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شاهد.. قطع أثرية مميزة في متحف المطار قبل افتتاحه الوشيك

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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استقبل متحف مطار القاهرة الدولي العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياجة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف، والمشرف على قطاع المشروعات، في جولة تفقدية للوقوف على آخر مستجدات سير الأعمال في المتحف، تمهيدًا لافتتاحه الوشيك.

ورافقه في جولته هاله عوض حجاج مدير عام المتحف، ووفاء البحيري مدير المتحف، وبعض من فريق العمل بالمتحف، حيث تفقد متحف المطار في مبنى ركاب 3 ومتحف المطار الموجود بمبنى ٢، والذي تم الانتهاء من أعمال الإضاءة وبطاقات الشرح الخاصة به.

وجاري الانتهاء من استكمال أعمال رفع كفاءة المتحف ليستقبل الأشخاص ذوي الهمم، حيث تم تركيب اللوحات الإرشادية بلغة الصم، وجاري وضع بطاقات شارحة وبانر بطريقة برايل ليخدم الأشخاص ذوي البصيرة، والتي تقوم بوضعها الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الهمم بقطاع المتاحف، كما أن المتحف مجهز لاستقبال ذوي الهمم من أصحاب الإعاقة الحركية.

والجدير بالذكر أن المتحف سيصبح بعد افتتاحه عنصر جذب جديد بالمطار للزائرين والوافدين ومسافري الترانزيت، كما سيعرض العديد من القطع الآثرية التي تم اختيارها بعناية من قِبل اللجنة العليا لسيناريوهات المتاحف بوزارة السياحة والآثار، من عدد من المتاحف المصرية لتعكس الأوجه المختلفة للحضارة المصرية العريقة منذ العصور المصرية القديمة، القبطية والإسلامية.

ويضم المتحف عدة قطع أبرزها مومياواتين بحالة جيدة من الحفظ، ترجع إحداهما للعصر الروماني ذو وجه مغطى بقناع مذهب ومزينة بالكارتوناج المذهب، والثانية ترجع للعصر المتأخر.

ومتحف المطار في مبني ركاب ٣ كان يضم سابقًا قطع أثرية أقل، وتم نقلة لقاعة جديدة بنفس الصالة للتوسعة واستحداث قطع آثرية جديدة لإثراء العرض المتحفي.
شاهد.. قطع أثرية مميزة في متحف المطار قبل افتتاحه الوشيك
شاهد.. قطع أثرية مميزة في متحف المطار قبل افتتاحه الوشيك
شاهد.. قطع أثرية مميزة في متحف المطار قبل افتتاحه الوشيك
شاهد.. قطع أثرية مميزة في متحف المطار قبل افتتاحه الوشيك
شاهد.. قطع أثرية مميزة في متحف المطار قبل افتتاحه الوشيك
شاهد.. قطع أثرية مميزة في متحف المطار قبل افتتاحه الوشيك
شاهد.. قطع أثرية مميزة في متحف المطار قبل افتتاحه الوشيك
شاهد.. قطع أثرية مميزة في متحف المطار قبل افتتاحه الوشيك

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وزارة السياحة والاثار مصر متحف المطار القطع الاثرية الاثار

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