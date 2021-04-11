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شيخ الأزهر يوجه بمضاعفة الإعانات الشهرية لـ100 ألف أسرة خلال شهر رمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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وجه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، القائمين على بيت الزكاة والصدقات المصري، بمضاعفة الإعانات الشهرية خلال شهر رمضان المبارك، والتي يبلغ عدد مستحقيها ما يقارب ال(100) ألف أسرة، من مستحقي الزكاة والصدقات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مساندة للأسر الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أكد اللواء عمرو لطفي، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، أن مضاعفة الإعانات الشهرية لأكثر من 100 ألف أسرة مستحقة للمساعدة، تأتي في اطار رفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك في ظل الأعباء المعيشية والظروف الاجتماعية وكثرة المتطلبات، خاصة مع تداعيات فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن بيت الزكاة والصدقات المصري والذي يعمل تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر؛ قد شهد توسعًا كبيرًا في أنشطة الزكاة والصدقات التي يقدمها لدعم التكافل الاجتماعي، ومساعدة الأسر غير القادرة والأولى بالرعاية من مستحقي الزكاة.

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