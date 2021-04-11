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محافظة القاهرة: تسكين 17 أسرة من عزبة الهجانة بـ"المحروسة 2"

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تابع المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال إزالة عقارات مدينة الأمل - عزبة الهجانة بحي شرق مدينة نصر، لتنفيذ محور "شينزو آبي".

وقال نائب المحافظ في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إنه تم إزالة 9 عقارات منذ أمس السبت حتى اليوم الأحد.

وأضاف "صابر" أنه تم تسكين 17 أسرة بمساكن المحروسة 2 بحي السلام أول، وجاري استكمال أعمال الإزالة وتسكين باقي الأسر.

يذكر أن محافظة القاهرة، تنقل الأهالي، لشقق مفروشة ومجهزة، بكامل الأثاث والخدمات الاجتماعية والثقافية وغيرها، تنفيذا لتوجيهات خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

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