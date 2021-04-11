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فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير مهاجم الأهلي

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:51 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من رحيل الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأبلغ موسيماني مسؤولو النادي الأهلي عدم ممانعته في رحيل اللاعب الكونغولي لعدم نجاحه في الظهور بشكل جيد مع الفريق الأحمر.

 

وأكد موسيماني لمسؤولي النادي الأهلي بأنه من الأفضل رحيل والتر بواليا عن القلعة الحمراء بعد نهاية الموسم لعدم نجاح اللاعب في إثبات قدراته مع الفريق وأنه من الأفضل رحيله والتعاقد مع مهاجم إفريقي أخر.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة النصر يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

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