قبل القرعة.. تعرف على الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تأهل ثمانية أندية إفريقية إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعد نهاية الجولة الختامية لمرحلة المجموعات التي شهدت خروج الزمالك من المجموعة الرابعة.

الأندية المتأهلة لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا

وتأهل عن المجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، كلا من، سيمبا التنزاني محتلا المركز الأول و الأهلي صاحب المركز الثاني.

وفي المجموعة الثانية تأهل صن داونز الجنوب أفريقي صاحب المركز الأول، وجاء شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثاني.

وتأهل عن المجموعة الثالثة، فريق الوداد المغربي في المركز الأول، وفي المركز الثاني كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وأخيرا شهدت المجموعة الرابعة خروج الزمالك، حيث تأهل الترجي في المركز الأول، بينما جاء فريق مولودية الجزائر في المركز الثاني.

ومن المقرر أن تُقام قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا يوم 30 من أبريل الجاري، حيث يواجه متصدر كل مجموعة أحد أندية المركز الثاني في المجموعات الثلاثة المقابلة.