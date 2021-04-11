قبل القرعة.. تعرف على الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

قبل القرعة.. تعرف على الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
تأهل ثمانية أندية إفريقية إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعد نهاية الجولة الختامية لمرحلة المجموعات التي شهدت خروج الزمالك من المجموعة الرابعة.
الأندية
المتأهلة لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا
وتأهل
عن المجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، كلا من، سيمبا التنزاني محتلا المركز الأول و الأهلي
صاحب المركز الثاني.
وفي
المجموعة الثانية تأهل صن داونز الجنوب أفريقي صاحب المركز الأول، وجاء شباب
بلوزداد الجزائري في المركز الثاني.
وتأهل
عن المجموعة الثالثة، فريق الوداد المغربي في المركز الأول، وفي المركز الثاني
كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.
وأخيرا
شهدت المجموعة الرابعة خروج الزمالك، حيث تأهل الترجي في المركز الأول، بينما
جاء فريق مولودية الجزائر في المركز الثاني.
ومن
المقرر أن تُقام قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا يوم 30 من أبريل
الجاري، حيث يواجه متصدر كل مجموعة أحد أندية المركز الثاني في المجموعات
الثلاثة المقابلة.