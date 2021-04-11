فلامنجو يفوز بكأس السوبر البرازيلية على حساب بالميراس

حقق نادي فلامنجو الفوز بلقب كأس السوبر البرازيلية، بعد تغلبه 6-5 بركلات الترجيح على بالميراس، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.





أهدر كل فريق ثلاث من أول ثماني ركلات ترجيح، قبل أن يضيع مايك ركلته، ليحسم رودريغو كايو فوز فلامنجو من الركلة التاسعة.





وتقدم بالميراس بعد دقيقتين، عندما راوغ رفائيل فيغا أحد مدافعي فلامنغو، وسدد كرة منخفضة في الشباك.





لكن بطل الدوري انتفض وأدرك جابرييل باربوسا التعادل في منتصف الشوط الأول، ثم جعل جورجيان دي أراسكايتا النتيجة 2-1 قبل الاستراحة مباشرة.





وأدرك فيغا التعادل في الدقيقة 74 من ركلة جزاء، ولم يستطع أي فريق حسم المواجهة في الوقت الأصلي.





وواصل فلامنغو حصد الألقاب، إذ سبق له الفوز بكأس كوبا ليبرتادوريس، والدوري في 2019، واحتفظ بلقبه المحلي في بداية العام الحالي، بعد تأجيل انطلاق الدوري بسبب جائحة فيروس كورونا.



