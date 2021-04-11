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الإمارات تعلن غرة شهر رمضان الثلاثاء القادم

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
وكالات
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تجتمع لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك عن بُعد بواسطة تقنية التواصل المرئي، الإثنين، بعد صلاة المغرب، وذلك برئاسة سلطان سعيد البادي الظاهري وزير العدل بالإمارات، وحضور أعضاء اللجنة.

 

وتقوم جميع المحاكم الشرعية في الإمارات بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها، وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء بأبوظبي في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" بالإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة، وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

 

وكانت قد أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان في البلاد، وذلك لعدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لعام 2021، بعد غروب شمس يوم الأحد.

 

وأوضح مفتي الجمهورية المصرية شوقي علام أن "دار الإفتاء أعلنت أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان في مصر 2021، بعد أن تحقق لديها شرعا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لهذا العام بالعين المجردة".

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