موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لاستكمال مسيرته في بطولة الدوري المصري، بعد خروجه من دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي.

موعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي في الدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الإنتاج الحربي بالجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء الخميس الموافق 22 أبريل الجاري.

ويسعى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواصلة الانتصارات في بطولة الدوري المصري لتصدر البطولة بشكل مؤقت، حتى يخوض الأهلي مبارياته المؤجلة.

ويحتل الزمالك المركز الأول برصيد 33 نقطة من 14 مباراة خاضها الفارس الأبيض في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، وبفارق ثلاثة مباريات أزيد عن الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ودع النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الخروج من دور المجموعات عن المجموعة الثالثة في المركز الثالث برصيد 8 نقاط حيث تأهل الترجي الرياضي التونسي ومولودية الجزائر إلى دور الثمانية.