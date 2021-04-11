موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز
يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لاستكمال مسيرته في بطولة الدوري المصري، بعد خروجه من دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي.
موعد
مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي في الدوري المصري
ومن
المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الإنتاج الحربي بالجولة الثامنة عشرة من
بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء الخميس
الموافق 22 أبريل الجاري.
ويسعى
الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون،
لمواصلة الانتصارات في بطولة الدوري المصري لتصدر البطولة بشكل مؤقت، حتى يخوض
الأهلي مبارياته المؤجلة.
ويحتل
الزمالك المركز الأول برصيد 33 نقطة من 14 مباراة خاضها الفارس الأبيض في بطولة
الدوري المصري هذا الموسم، وبفارق ثلاثة مباريات أزيد عن الأهلي صاحب المركز
الثالث برصيد 27 نقطة.
الجدير
بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ودع النسخة الجارية من بطولة دوري
أبطال أفريقيا، بعد الخروج من دور المجموعات عن المجموعة الثالثة في المركز
الثالث برصيد 8 نقاط حيث تأهل الترجي الرياضي التونسي ومولودية الجزائر إلى دور
الثمانية.