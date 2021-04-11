Advertisements

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لاستكمال مسيرته في بطولة الدوري المصري، بعد خروجه من دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي.

 

موعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي في الدوري المصري

 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الإنتاج الحربي بالجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء الخميس الموافق 22 أبريل الجاري.

 

ويسعى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواصلة الانتصارات في بطولة الدوري المصري لتصدر البطولة بشكل مؤقت، حتى يخوض الأهلي مبارياته المؤجلة.

 

ويحتل الزمالك المركز الأول برصيد 33 نقطة من 14 مباراة خاضها الفارس الأبيض في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، وبفارق ثلاثة مباريات أزيد عن الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

 

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ودع النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الخروج من دور المجموعات عن المجموعة الثالثة في المركز الثالث برصيد 8 نقاط حيث تأهل الترجي الرياضي التونسي ومولودية الجزائر إلى دور الثمانية.

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تكشف حقيقة دخول مصر الموجة الثالثة لكورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ يوم

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل| إنفجار خط الغاز بمساكن أبو الوفا في أكتوبر

منذ ساعتين و 31 دقيقة

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير مهاجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن تفاصيل مشاجرة نجم الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

قبل القرعة.. تعرف على الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و نصف

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

رسالة لابورتا للاعبي وجمهور برشلونة عقب خسارة كلاسيكو الأرض

منذ ساعة

مجلس الأهلي يعلن 6 قرارات جديدة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

4 نجوم خارج الأهلي نهاية الموسم بأمر موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ يوم

"سنتخذ إجراءات جسيمة".. مصر تحذر إثيوبيا من أي تحرك غير مسئول

منذ أقل من ساعة

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:51 م

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

رسالة لابورتا للاعبي وجمهور برشلونة عقب خسارة كلاسيكو الأرض

09:30 م

"سنتخذ إجراءات جسيمة".. مصر تحذر إثيوبيا من أي تحرك غير مسئول

09:41 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

08:18 م

الكشف عن تفاصيل مشاجرة نجم الأهلي

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»