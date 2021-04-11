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الإمارات تعقد 3 جلسات تفاعلية ضمن "العيادة الضريبية" للشركات الصغيرة والمتوسطة

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
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عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الربع الأول من العام الحالي 3 جلسات تفاعلية جديدة – عبر تقنية "الاتصال المرئي" عن بُعد - ضمن مبادرة "العيادة الضريبية" التي تنفذها الهيئة بهدف رفع مستوى الوعي الضريبي وتجنب الأخطاء التي قد تحدث في تنفيذ الإجراءات الضريبية، وذلك من خلال التواصل المباشر والمستمر مع قطاعات الأعمال.

وأوضحت الهيئة أنه تم التركيز خلال الجلسات التوعوية لمبادرة "العيادة الضريبية" في الربع الأول من عام 2021 على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقوم فرق من المحللين والخبراء الضريبيين من إدارتي التسجيل وخدمات دافعي الضرائب بالهيئة بالإجابة على استفسارات ممثلي قطاعات الأعمال بجميع إمارات الدولة - عبر الاتصال المرئي – حول التسجيل وغيره من الالتزامات الضريبية، والتعريف بكيفية تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة بدقة وتجنب الأخطاء.

وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة - في إطار حرصها على ضمان أمن وسلامة الموظفين والمتعاملين – تقوم بالتفاعل المستمر مع المعنيين بالنظام الضريبي بتنظيم الندوات وورش العمل والاجتماعات مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص عبر تقنيات "الاتصال المرئي عن بُعد"، للمحافظة على التباعد الجسدي والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال سعادته : "تحرص الهيئة على الوصول لقطاعات الأعمال المعنية بتطبيق النظام الضريبي عبر مختلف القنوات الممكنة، وفي هذا الإطار جاء إطلاق "العيادة الضريبية" كمبادرة مبتكرة تهدف إلى نشر الوعي الضريبي بين جميع فئات الأعمال، والتجاوب مع استفساراتهم، ومساندتهم للتغلب على أية تحديات قد تواجههم، وإمدادهم بالمعلومات دون تكبدهم الوقت والجهد للحضور لمقر الهيئة، فتهدف الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى التواصل الدائم مع الأعمال من خلال فريقها المتخصص عبر تقنيات "الاتصال المرئي عن بُعد".

وأضاف سعادته: "في إطار خطط التطوير المستمرة التي تطبقها الهيئة للارتقاء بخدماتها بدأت في اتباع استراتيجية جديدة تتمثل في تركيز "العيادة الضريبية" على قطاعات متنوعة في فترات ربع سنوية، ونظراً لزيادة الاستفسارات الضريبية من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعدد الكبير لهذه الشركات في الدولة فقد تم تخصيص جلسات الربع الأول من عام 2021 بصفة أساسية للتواصل مع ممثلي هذا القطاع الحيوي، مع إمكانية التواصل مع القطاعات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك، على أن يتم خلال الربع الثاني التركيز على قطاع آخر، وهكذا".

وأشارت الهيئة إلى أنه خلال جلسات "العيادة الضريبية" التفاعلية التي عقدت خلال الربع الأول من العام الحالي بمشاركة العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تم شرح وتوضيح عدد كبير من الموضوعات، من بينها الإجراءات والمستندات المطلوبة للتسجيل ولإلغاء التسجيل الضريبي، وإجراءات تقديم طلبات إعادة النظر، وتقديم طلبات التصريح الطوعي، والمستندات المطلوبة لتقديم طلبات الاسترداد، مع التأكيد على أهمية الالتزام بمتطلبات النماذج المعتمدة التي توفرها الهيئة، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بالأخطاء الشائعة التي قد تحدث خلال التسجيل أوتقديم الإقرارات الضريبية أوسداد الضرائب المستحقة، وشرح سبل تجنب هذه الأخطاء.

ودعت الهيئة قطاعات الأعمال للمشاركة في جلسات "العيادة الضريبية" والاستفادة منها وطرح أية ملاحظات أو استفسارات ليتم الرد عليها وتوضيحها من جانب المتخصصين في الهيئة.

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