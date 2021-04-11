رئيس الوزراء يُعلن دخول مراكز الشباب مجانًا لأبنائنا الأيتام (فيديو)

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وزارة الشباب والرياضة ستقوم بالبدء بتوزيع كروت مجانية يتم تسليمها للنشء والشباب الأيتام لدخول مراكز الشباب مجانًا.



وأضاف "مدبولي" خلال كلمته في احتفالية يوم اليتيم اليوم الأحد: "نحتفل معكم وشعارنا ها أنا أحقق ذاتي، وستقوم وزارة الشباب والرياضة بالبدء بتوزيع كروت مجانية يتم تسليمها للنشء والشباب الأيتام تسمح لهم بممارسة الرياضة في المراكز بالمجان".



وتابع "هذه المبادرة هي رسالة بأن المجتمع لا ينسى أبنائه وأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وهذا يذكرنا بمسئولينا تجاه أبنائنا وبناتنا ممن فقدوا ذويهم فالسعي لتمكينهم من مطالبات الحياة، ودمجهم في المجتمع واجب تحتمه علينا تعاليم الأديان السماوية وأواصر القربى والشعور بالمسئولية لأنهم أبناء مصر، فلنكن لهم يد عون ترسم البسمة على شفاهم".



واستطرد "ستعمل على مشاركة الشباب والنشء في الفعاليات المختلفة التي تقوم بها الشباب والرياضة في كثير من هذه المراكز لتقوم بمهمتها الرئيسية في الإسهام بالتنشئة السليمة لأبنائنا وشبابنا معناوأخيرًا أسأل الله أن يحفظ مصر وأبنائها وأتمنى لكم دوام التوفيق والسداد".