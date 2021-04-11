Advertisements

رئيس الوزراء يُعلن دخول مراكز الشباب مجانًا لأبنائنا الأيتام (فيديو)

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وزارة الشباب والرياضة ستقوم بالبدء بتوزيع كروت مجانية يتم تسليمها للنشء والشباب الأيتام لدخول مراكز الشباب مجانًا.

وأضاف "مدبولي" خلال كلمته في احتفالية يوم اليتيم اليوم الأحد: "نحتفل معكم وشعارنا ها أنا أحقق ذاتي، وستقوم وزارة الشباب والرياضة بالبدء بتوزيع كروت مجانية يتم تسليمها للنشء والشباب الأيتام تسمح لهم بممارسة الرياضة في المراكز بالمجان".

وتابع "هذه المبادرة هي رسالة بأن المجتمع لا ينسى أبنائه وأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وهذا يذكرنا بمسئولينا تجاه أبنائنا وبناتنا ممن فقدوا ذويهم فالسعي لتمكينهم من مطالبات الحياة، ودمجهم في المجتمع واجب تحتمه علينا تعاليم الأديان السماوية وأواصر القربى والشعور بالمسئولية لأنهم أبناء مصر، فلنكن لهم يد عون ترسم البسمة على شفاهم".

واستطرد "ستعمل على مشاركة الشباب والنشء في الفعاليات المختلفة التي تقوم بها الشباب والرياضة في كثير من هذه المراكز لتقوم بمهمتها الرئيسية في الإسهام بالتنشئة السليمة لأبنائنا وشبابنا معناوأخيرًا أسأل الله أن يحفظ مصر وأبنائها وأتمنى لكم دوام التوفيق والسداد".

أخبار تهمك

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ يوم

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل| إنفجار خط الغاز بمساكن أبو الوفا في أكتوبر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ يوم

وزيرة الصحة تكشف حقيقة دخول مصر الموجة الثالثة لكورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الكشف عن تفاصيل مشاجرة نجم الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

قبل القرعة.. تعرف على الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

مجلس الأهلي يعلن 6 قرارات جديدة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

4 نجوم خارج الأهلي نهاية الموسم بأمر موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير مهاجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"سنتخذ إجراءات جسيمة".. مصر تحذر إثيوبيا من أي تحرك غير مسئول

منذ أقل من ساعة

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

رسالة لابورتا للاعبي وجمهور برشلونة عقب خسارة كلاسيكو الأرض

منذ ساعة

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:51 م

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

رسالة لابورتا للاعبي وجمهور برشلونة عقب خسارة كلاسيكو الأرض

09:30 م

"سنتخذ إجراءات جسيمة".. مصر تحذر إثيوبيا من أي تحرك غير مسئول

09:41 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

08:18 م

الكشف عن تفاصيل مشاجرة نجم الأهلي

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»