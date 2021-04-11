Advertisements

تعرف على خريطة المسلسلات والبرامج على صدى البلد في رمضان.. فيديو

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
Advertisements

كشف الإعلامي أحمد موسى عن خريطة المسلسلات والبرامح التي سيتم عرضها على قناة صدى البلد خلال شهر رمضان المبارك.
وقال موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن قناة صدى البلد ستعرض 4 مسلسلات الأول مسلسل الطاووس للفنان جمال سليمان والفنانة سميحة أيوب سيعرض على قناة صدى البلد في رمضان مشيرا إلى أن المسلسل أثار ضجة كبيرة بسبب حديث البعض عن أنه قصة حقيقية لقضية مثارة حاليا ولكن تم نفي ذلك.

وأضاف أن مسلسل ولاد ناس سيتواجد على شاشة صدى البلد تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، صفاء الطوخي.
وتابع أن المسلسل الثالث هو فارس بلا جواز الذي يشهد عودة الفنان مصطفى قمر للدراما الكوميدية مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن المسلسل الرابع خلال ساعات.

وأوضح موسى أن برنامج على مسئوليتي سيعرض من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء إلى 12 بمناسبة شهر رمضان بداية من بعد غد الثلاثاء.

وأكد أن برنامج الماتش مع هاني حتحوت سيستمر خلال الشهر لمتابعة الرياضة والمباريات وبرنامج حقائق وأسرار سيذاع حلقة أسبوعيا مع الإعلامي مصطفى بكري يوم الجمعة وبرنامج صالة التحرير لمدة ساعة حلقة أسبوعيا يوم الخميس مع الإعلامية عزة مصطفى.

واستكمل موسى أن برامج السفرة لها مكان كبير على شاشة صدى البلد في رمضان وستكون البداية مع برنامج سفرة وطبلية مع الشيف توتا مراد ظهرا وبرنامج تتبيلة مع الشيف يسري مع وجود برامج سفرة على صدى البلد 2 كما يتواجد برنامج ست الستات طوال الشهر.
وأشار موسى إلى أن الإعلامي حمدي رزق سيقدم برنامج كتب عليكم الصيام طوال أيام شهر رمضان مع مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام للرد على تساؤلات الإعلامي حمدي رزق وتساؤلات الجمهور خلال شهر رمضان.

وختم أن القناة ستعرض برنامج ربي زدني علما مع الدكتور حسام موافي قبل الإفطار بنصف ساعة يوميا.

أخبار تهمك

رسالة لابورتا للاعبي وجمهور برشلونة عقب خسارة كلاسيكو الأرض

منذ ساعة

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ يوم

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير مهاجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل| إنفجار خط الغاز بمساكن أبو الوفا في أكتوبر

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الكشف عن تفاصيل مشاجرة نجم الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

وزيرة الصحة تكشف حقيقة دخول مصر الموجة الثالثة لكورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 31 دقيقة

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

4 نجوم خارج الأهلي نهاية الموسم بأمر موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

مجلس الأهلي يعلن 6 قرارات جديدة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

"سنتخذ إجراءات جسيمة".. مصر تحذر إثيوبيا من أي تحرك غير مسئول

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

قبل القرعة.. تعرف على الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و نصف

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ يوم

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:51 م

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

رسالة لابورتا للاعبي وجمهور برشلونة عقب خسارة كلاسيكو الأرض

09:30 م

"سنتخذ إجراءات جسيمة".. مصر تحذر إثيوبيا من أي تحرك غير مسئول

09:41 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

08:18 م

الكشف عن تفاصيل مشاجرة نجم الأهلي

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»