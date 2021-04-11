تعرف على خريطة المسلسلات والبرامج على صدى البلد في رمضان.. فيديو



كشف الإعلامي أحمد موسى عن خريطة المسلسلات والبرامح التي سيتم عرضها على قناة صدى البلد خلال شهر رمضان المبارك.

وقال موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن قناة صدى البلد ستعرض 4 مسلسلات الأول مسلسل الطاووس للفنان جمال سليمان والفنانة سميحة أيوب سيعرض على قناة صدى البلد في رمضان مشيرا إلى أن المسلسل أثار ضجة كبيرة بسبب حديث البعض عن أنه قصة حقيقية لقضية مثارة حاليا ولكن تم نفي ذلك.



وأضاف أن مسلسل ولاد ناس سيتواجد على شاشة صدى البلد تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، صفاء الطوخي.

وتابع أن المسلسل الثالث هو فارس بلا جواز الذي يشهد عودة الفنان مصطفى قمر للدراما الكوميدية مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن المسلسل الرابع خلال ساعات.



وأوضح موسى أن برنامج على مسئوليتي سيعرض من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء إلى 12 بمناسبة شهر رمضان بداية من بعد غد الثلاثاء.



وأكد أن برنامج الماتش مع هاني حتحوت سيستمر خلال الشهر لمتابعة الرياضة والمباريات وبرنامج حقائق وأسرار سيذاع حلقة أسبوعيا مع الإعلامي مصطفى بكري يوم الجمعة وبرنامج صالة التحرير لمدة ساعة حلقة أسبوعيا يوم الخميس مع الإعلامية عزة مصطفى.



واستكمل موسى أن برامج السفرة لها مكان كبير على شاشة صدى البلد في رمضان وستكون البداية مع برنامج سفرة وطبلية مع الشيف توتا مراد ظهرا وبرنامج تتبيلة مع الشيف يسري مع وجود برامج سفرة على صدى البلد 2 كما يتواجد برنامج ست الستات طوال الشهر.

وأشار موسى إلى أن الإعلامي حمدي رزق سيقدم برنامج كتب عليكم الصيام طوال أيام شهر رمضان مع مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام للرد على تساؤلات الإعلامي حمدي رزق وتساؤلات الجمهور خلال شهر رمضان.



وختم أن القناة ستعرض برنامج ربي زدني علما مع الدكتور حسام موافي قبل الإفطار بنصف ساعة يوميا.

