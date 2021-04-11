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وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل زيارة الرئيس التونسي لدار الأوبرا

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن زيارة الرئيس التونسي، قيس سعيد، لدار الأوبرا المصرية، تعد تاريخية.

وأضافت خلال برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة « صدى البلد»، أن الحضور اليوم كان يغلب عليه الطابع التونسي، ما انعكس على الأداء المميز الذي قدمه الفنان التونسي لطفي بوشناق خلال الحفل.

كما أوضحت وزيرة الثقافة أن الرئيس التونسي، أعجب بدار الأوبرا، وأظهر إلماما كبيرا بالفن المصري وتذوقه، وظهر أنه على دراية واسعة بالثقافة والحضارة المصرية.

وأكدت الوزيرة، على قوة العلاقات بين مصر وتونس، التي تمتد لسنوات طويلة، مشيرة إلى أن عام الثقافة المصرية سيكون عاما ثريا يليق بالشعبين المصري والتونسي.
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