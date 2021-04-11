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وزير الخارجية: نتحرك مع السودان لإحاطة المجتمع الدولي بتعنت إثيوبيا في المفاوضات

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن هناك تحرك ثنائي من قبل مصر والسودان لإحاطة المجتمع الدولي بما وصلت إليه المفاوضات في سد النهضة، كما أنه يتم كشف مدى التعنت الإثيوبي في هذه التفاوضات، حتى يكون الموقف المصري والسوداني معلوم لدول العالم.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن وزارة الخارجية تكثف تواصلها مع الدول لإحاطتها بما تقدمه مصر من استراتيجيات ورؤى لحماية أمننا المائي، من أجل الحديث مع إثيوبيا لتعديل أسلوبها في التفاوض، كما أن السفارات المصرية بالخارج مكلفة بإحاطة الدول التي تخدم بها بموقف مصر.

وأشار وزير الخارجية، الى أن الدولة المصرية لن تنسحب من اي إتفاقية أبرمتها بإرادتها الحرة ولا تدخل في اتفاقيات الإ إذا كانت ستحقق مصالحها.

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