مهاب مميش يكشف تفاصيل جديدة عن تعويضات السفينة الجانحة (فيديو)

قال الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس للشؤون قناة السويس، ان تعويم السفينة الجانحة حدث بأيادي مصرية، ولم يحدث أي ضرر في السفينة على الإطلاق.



وتابع "مميش"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن قناة السويس تسعى للحصول على تعويضات بسبب تعطل القناة، خلاف استخدام كراكات، معقبًا: "لإما نلجأ للمحكمة، لإما نحل المسألة ودي من خلال قبول مبلغ وسطي يدخل خزينة الدولة، دون الدخول في قضايا تأخذ شهور"



ولفت مستشار الرئيس للشؤون قناة السويس، إلى أن يتوقع الحصول على تعويضات خلال أسبوع من الآن، وبعهد ذلك سيمسح للسفينة بالأبحار بشكل فوري.

