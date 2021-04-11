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محمد ممدوح لـ"الفجر الفني" :" كان نفسي أشتغل مع منى زكي"

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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يخوض الفنان محمد ممدوح، السباق الرمضاني المقبل 2021 من خلال مسلسل "لعبة نيوتن" بجانب الفنانة منى زكي وسيد رجب واخراج تامر محسن.

وقال محمد ممدوح في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بانه يجسد شخصية جديدة في مسلسل "لعبة نيوتن" ولم يقدمها من قبل في عمل فني.

وأضاف "ممدوح" بانه فخور بالمشاركة في مسلسل "لعبة نيوتن" وبالأخص الفنانة منى زكي، قائلاُ:" كنت بتمنى أشتغل مع منى زكي في عمل فني، والمسلسل حلو جدا ومكتوب بشكل لطيف.

وأشار "ممدوح" بأن المسلسل واجهه عدد كبير من الصعوبات وبالأخص فيروس كورونا المستجد، والتي ترتب عليه ايقاف الطيران على مستوي العالم ووقف تصوير المسلسل.


ومسلسل لعبة نيوتن تدور أحداثه حول رحلة هنا وحازم اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيء وتأخذهما إلى عوالم لم تكن في الحسبان، وتم تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

ولعبة نيوتن من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي أدهم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير بمشاركة سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري، وإخراج تامر محسن، وإنتاج ميديا هب سعدي- جوهر.

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منى زكي مسلسل لعبة نيوتن محمد ممدوح لعبة نيوتن سيد رجب الفنان محمد ممدوح

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