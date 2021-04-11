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المتحدة تبدأ أول عروض المسلسلات على قنواتها الإثنين 12 إبريل

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف المهندس حسام صالح المتحدث بإسم المتحدة للخدمات الاعلامية عن مواعيد أول اذاعة لمسلسلات الموسم الرمضانى الحالى على قنوات المتحدة العامة وحدد أن الساعة 12 مساء يوم الأثنين هو أول اذاعة لأربعة من المسلسلات ليذاع مسلسل "ضل راجل" على"قناة الحياة" بطولة ياسر جلال ونور ومحمود عبد المغنى ونرمين الفقى وأحمد حلاوة ومن اخراج احمد نادر جلال بينما تقدم "قناة اون" مسلسل "بين السما والارض" بطولة هانى سلامة ودرة وسوسن بدر وأحمد بدير ويسرا اللوزى ونجلاء بدر وندى موسى ومحمد ثروت ومحمد لطفى ومحمود البزاوى ومن اخراج محمد العدل. واضاف صالح أن مسلسل "لعبة نيوتن" سيذاع على قناة "دى ام سي" بطولة منى زكى وسيد رجب ومحمد ممدوح ومحمد فراج وعائشة بن أحمد ومايان السيد ومن اخراج تامر محسن أما قناة "سي بي سي" فتذيع مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى وخالد الصاوى وخالد سرحان ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز ومن اخراج مصطفى فكرى. وأضاف صالح أنه بدأ من أول رمضان تبدأ القنوات فى اذاعة الخرائط الرمضانية للبرامج المختلفة والدراما الرمضانية>

و Hوضح صالح أن الأستاذ تامر مرسى رئيس مجلس ادارة المتحدة يتابع عن قرب كافة الاستعدادات لشهر رمضان المعظم فى القنوات التلفزيونية والترددات الاذاعية ومنصة واتشات وكافة الوسائل الYعلامية المختلفة>

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